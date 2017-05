बिग बी ने दिखाया '102 नॉट आउट' का असली फोटो, तो ऋषि ने कहा- 'अमिताभ के साथ फिर काम करना शानदार'

मुंबई।

ट्रेड एनलिस्‍ट तरण आदर्श द्वारा ट्वीट की गई एक फोटो में अमिताभ बच्‍चन और ऋषि कपूर साथ नजर आ रहे हैं। सालों बाद इन दो एक्‍टर्स को साथ देखकर उनके फैन्‍स काफी एक्‍साइटेड हो गए। आपको बता दें कि अमिताभ और ऋषि कपूर उमेश शुक्ला की आने वाली फिल्म '102 नॉट आउट' में साथ नजर आने वाले है। इस फिल्म का एक फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तो फैंस में इस जोड़ी को सालों बाद फिर से साथ देखने की उम्मीद जाग गई।

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता ऋषि कपूर का कहना है कि महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करना उनके लिये फिर से शानदार अनुभव रहा है। ऋषि ने अमिताभ के साथ 'अमर अकबर एंथनी','कभी-कभी','नसीब', 'कुली' और 'अजूबा' जैसी फिल्मों में काम किया है। दो दशक से भी ज्यादा समय बाद दोनों आगामी फिल्म '102 नॉट आउट' में एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं।

Wonderful to work again with the Legendary Amitabh Bachchan. Thank you Amitji, it never felt the 26 years old hiatus.We connected instantly! pic.twitter.com/t259iyW2zr

ऋषि का कहना है कि एक बार फिर मेगास्टार के साथ काम करना शानदार अनुभव है। ऋषि ने ट्वीट किया, 'महानायक अमिताभ बच्चन के साथ दोबारा काम करना शानदार है। शुक्रिया अमित जी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हम 26 साल बाद काम कर रहे हैं, हम फौरन ही एक-दूसरे के साथ घुल-मिल गए।'

T 2429 - Since the media has put out a leaked picture of '102 not out' .. might as well give you the real one .. pic.twitter.com/9VRyGBrJ9L