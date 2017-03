फिल्म सरकार 3 का ट्रेलर रिलीज, दमदार किरदार में नजर आए अमिताभ

डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा फिल्म सरकार 3 के साथ वापसी करने जा रहे हैं, फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है इस फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य किरदार में हैं।

बिग बी के अलावा जो इस ट्रेलर में अटेंशन अपनी तरफ खींच रहे हैं वो हैं अमित साध। जी हां माफिया लुक में शानदार दिख रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट पहले 3 मार्च थी लेकिन कुछ समय पहले इसे बढ़ाकर 17 अप्रैल कर दिया गया था।

यह फिल्म रामगोपाल वर्मा की पहली दो फिल्म की तीसरी कड़ी है। फिल्म का पहला पार्ट साल 2005 में आया थो जो काफी लोकप्रिया हुआ था। उस फिल्म में अभिषेक बच्चन मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2008 में रिलीज किया गया जिसमें में अभिषेक बच्चन के अपोजिट ऐश्वर्या राय बच्चन भी नजर आईं। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स आॅफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार फिल्म की स्टार कास्ट में भी काफी बदला हुआ है।

सरकार 3 में फिल्म में एक बार फिर अमिताभ सुभाष नागर के किरदार में होंगे और अमिताभ बच्चन के अलावा रोनित रॉय, जैकी श्रॉफ, मनोज वाजपेयी, अमित साध और यामी गौतम प्रमुख भूमिकाएं निभा रहे हैं।

Sarkar is back - Angrier than ever! Watch the Official #Sarkar3Trailer only on @ErosNow https://t.co/3goEEVZHee@SrBachchan @RGVzoomin