अमिताभ बच्चन को भावुक कर गया नए साल का ये स्पेशल सरप्राइज!

मुंबई

नए साल पर बाॅलीवुड के ज्यादातर सितारे नए साल का जश्न मनाने विदेश निकल गए थे। वहीं दूसरी आेर देश में नया साल मना रहे अमिताभ बच्चन के लिए साल की शुरुआत बेहद खास रही।

महानायक अमिताभ बच्चन को उनकी बेटी ने खास सरप्राइज दिया। बिग बी ने श्वेता नंदा और परिवार को सरप्राइज देने के लिए ट्विटर पर श्वेता की खूब सराहना की। श्वेता ने सभी को नव वर्ष के मौके पर एक शानदार डिनर कराया था।

T 2491 - Back home to all the children, grandchildren, family and daughter cooks up a surprise decorated thoughtful dinner for all ! DATB pic.twitter.com/qr4Z4OBVTe