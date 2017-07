फिल्म 'खून पसीना' में असली बाघ के साथ अमिताभ ने किए थे स्टंट, आज के स्टंट निर्देशकों ने बताया पागलपन

मुंबई।

महानायक अमिताभ बच्चन 1977 में आई अपनी फिल्म 'खून पसीना' में वास्तविक बाघ के साथ साहसिक स्टंट करने की बात को लेकर यादों में खो गए, लेकिन मौजूदा पीढ़ी के कुछ निर्देशकों ने उनके इस स्टंट को पागलपन करार दिया।

अमिताभ ने मंगलवार रात ट्विटर पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की है, जिसमें वह बाघ के साथ संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अमिताभ ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, 'खून पसीना में वास्तविक बाघ के साथ लडऩे के काम को आज के निर्देशकों के साथ साझा किया तो उन्हें लगा कि मैं पागल था।'

T 2489 - Fighting a real tiger for 'Khoon Pasina' .. a real task .. shared it with stunt directors of today .. they thought I was MAD .. pic.twitter.com/4aXJqOSmIt

इससे कुछ महीने पहले उन्होंने फिल्म खून पसीना को 40 साल होने पर लिखा था, 'खून पसीना के 40 साल, क्या वक्त था वो पहलगाम, कश्मीर आैर चंडीवली स्टूडियो में एक बाघ के साथ।' लोगों ने उनके दोनों ट्वीट को हाथों-हाथ लिया आैर जमकर कमेंट किए। कुछ लोगों ने अमिताभ को रियल टाइगर करार दिया।

T 2509 - 40 years of 'Khoon Pasina' .. what times of shoot at Pahalgam, Kashmir and then at Chandivali Studio with the live Tiger !! pic.twitter.com/T06CsPbKeq