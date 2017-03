जानें क्या हुआ ऐसा कि अमिताभ बच्चन ने किया अपनी वसीयत का ऐलान,देखें किसे क्या मिला!

74 साल के अमिताभ बच्चन बॉलीवुड की वो शख्सियत है जिसे किसी परिचय की जरुरत नहीं होती है। अपने काम से,मेहनत और लगन से उन्होंने बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया है जिससे आज की उम्र के बच्चे भी उन्हें पहचानते है। बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी की जुबान पर अमिताभ का नाम रहता है। अमिताभ ने अपने जीवन में ऐसे किरदार निभाए है जो सभी के लिए प्रेरणा के स्त्रोत है।

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्में ही नहीं बल्कि उनका सार्वजनिक जीवन, सादगी,संयम औप भाषा की पकड़ ने भी लोगों के बीच एक ऐसी छवि बनाई है जो सभी को प्रेरणा देती है।

बिग बी को जब भी मौका मिलता है वह लोगों को मैसेज देने का और जीवन को अच्छे से जीना सिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते है। उनकी बहुत सी फिल्में लोगों को बहुत कुछ सीखाती है तो कई ऐसे विज्ञापन भी किए है जो सबको एक जबरदस्त मैसेज देते है। अमिताभ बच्चन कई ऐसे ब्रैंड के एंबैसेडर है जो सार्वजनिक स्तर को उठाने वाले होते है। इन सब में सबसे खास बात यह है कि इन फिल्मों, विज्ञापनों और कार्यक्रमों को करने के लिए जहां बाकी लोग करोड़ों रुपए की फीस लेते है वहां अमिताभ बच्चन ऐसे कामों को जन सेवा के लिए बिना किसी फीस क कर देते है।

