74 साल के अमिताभ बच्चन आज हुए 48 साल के, देखें तस्वीरें

सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया है जहां तक पहुंच पाना किसी भी स्टार के लिए सिर्फ एक सपना ही हो सकता है। 26 साल की उम्र से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाले महानायक 'अमिताभ बच्चन' ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शानदार सफलता के 48 साल के सफर को पूरा कर लिया है।

उन्होंने इस खुशी के मौके पर अपनी कुछ पुरानी यादों को शेयर भी किया है। यह दिन उनके लिए बेहद खास है, उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है।

74 साल के हो चुके इस दिग्गज अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी पहली फिल्म 'सात हिन्दुस्तानी' की शूटिंग के दौरान सेट पर ली गई कुछ तस्वीरों को शेयर किया है।

T 2435 - Today on Feb 15th 1969 I officially joined the Film Industry .. signed my 1st film "Saat Hindustani' .. pic.twitter.com/GYIYPMNcQm