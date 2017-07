आलिया भट्ट ने अपने ग्लैमर्स अदांज का कहा Bye-Bye,इस फिल्म में बिना मेकअप के आएंगी नजर

मुंबई।

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट आने वाली फिल्म राजी में बिना मेकअप के नजर आएंगी। मेघना गुलजार की अगली फिल्म 'राजी' की शूटिंग शुरु हो चुकी है। इस फिल्म में विक्की कौशल और आलिया मुख्य भूमिकाओं में है। यह फिल्म हरिंदर सिक्का के उपन्यास 'कॉलिंग सहमत' पर आधारित है।

हाल ही में आलिया भट्ट को इस फिल्म के सेट पर देखा गया है। आलिया ने दो दिन पहले फिल्म के सेट से एक ट्वीट भी किया था। आपको बता दें कि 'राजी' की शूटिंग के लिए मुबंई में ही कश्मीर का एक सेट बनाया गया है कि क्योंकि कश्मीर के हालात की वजह से फिल्म के निर्माता वहां शूटिंग की इजाजत हासिल नहीं कर पाए थे।

This one is going to be truly truly special!!! Wohooo @DharmaMovies @JungleePictures @meghnagulzar @vickykaushal09 pic.twitter.com/VF9zssD6dD