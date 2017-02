माधुरी दीक्षित के 90's के गाने 'तम्मा-तम्मा' पर जमकर झूमे वरुण-आलिया

बॉलीवुड का ट्रेंड कभी एक जैसा नहीं रहता,हमेशा बदलता रहता है। इस समय पुराने गानों को नए अंदाज में पेश करना बॉलीवुड का नया ट्रेंड है। आजकल लगभग हर फिल्म में ऐसा एक गाना होता ही है। इसी ट्रेंड में अब बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म का नाम भी जुड़ गया है। करण जौहर द्वारा निर्मित आगामी फिल्म ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ में अभिनेता वरुण धवन और आलिया भट्ट ‘तम्मा तम्मा’ गीत पर थिरकते नजर आ रहे है।

90's के दशक के इस गीत का जादू नई पीढ़ी के सर चढ़ कर बोलेगा। यह गाना 1989 में आई फिल्म थानेदार का है, जो माधुरी दीक्षित और संजय दत्त पर फिल्माया गया था। अब इसी गाने के रिमेक पर फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में वरुण और आलिया ठुमके लगा रहे है।

वरुण ने रविवार को ट्विटर पर लिखा, “‘तम्मा तम्मा’ एक बार फिर.. गुड मार्निग."

Power of #tammatammaagain. This song had to be passed on to the next generation.Good morning https://t.co/UWqp5jrxiW pic.twitter.com/M4oTzKH5I9