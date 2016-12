देखें Video :अपने ही जूते को सूंघ कर अक्षय हो गए बेहोश, जूता बनाने वाली कंपनी ने भेजा था नोटिस

मुंबई।

अक्षय कुमार के सितारे आज बुलंदियों पर हैं। उनकी हर फिल्म सफल हो रही है। चाहें वो एक्शन की हो या कॉमेडी दर्शकों का प्यार उन्हें खूब मिल रहा है। इस साल एयरलिफ्ट, हाउसफुल 3 और रुस्‍तम जैसी सुपरहिट फिल्‍में देने वाले अक्षय कुमार इन दिनों राजनीतिक व्‍यंग 'टॉयलेट- एक प्रेम कथा' की शूटिंग में व्‍यस्‍त हैं।

अक्षय कुमार इन दिनों शू यानि जूतों को लेकर ही परेशान है। पहले जूते बनाने वाली कंपनी ने नोटिस भेज दिया था और अब तो उनके खुद के जूते उन्हें बेहोशी के आलम तक ले गए।

कई फोटो और वीडियो अक्षय कुमार समय-समय पर सोशल मीडिया पर शेयर करते ही रहते हैं। लेकिन इस बार अक्षय ने जो शेयर किया है वो आपको पेट पकड़ कर हंसने पर मजबूर कर देगा। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें वह खुद ही अपना जूता सूंघते नजर आ रहे हैं। हां, सुनने में आपको यह भला ही अटपटा लगे लेकिन यह सच है।

दरअसल अक्षय कुमार इन दिनों केप टाउन में हैं। वहां से इस एक्शन कुमार ने एक वीडियो डाला है। इसमें वे खुद के जूते सूंघ रहे हैं। बदबू बर्दाश्त के बाहर हो गई तो बेहोशी के दौरे पड़ने लगे।

अक्षय ने इस वीडिया के कैप्‍शन में लिखा है, ' किसी ने मुझे कहा था कि अगर जूतों की बदबू को दूर करना है तो अपने जूतों में एक टीबैग रख लिया जाए, लेकिन उसके बाद मेरे साथ यह हुआ।

अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब एक जूता बनाने वाली कंपनी ने जॉली एलएलबी 2 में उसके ब्रांड की बेइज़्ज़ती करने का आरोप लगाते हुए निर्माता और निर्देशक के साथ अक्षय कुमार को भी नोटिस भेजा था।

Someone told me it prevents odour if u put a teabag in ur shoe but AFTER,this happened to me ;) #foolproofwaytokillsomeone #triedandtested pic.twitter.com/tZKAhm9nrv