26 जनवरी पर 'अक्षय कुमार' ने शहीद जवानों के लिए की ये अनूठी पहल,मांगा आमजन का साथ

देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिजनों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले अक्षय कुमार ने एक शानदार पहल के लिए लोगों से सुझाव मांगा है। अक्षय एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसके जरिए शहीदों के परिजनों की मदद की इच्छा रखने वाले लोग बिना अफसरशाही के चक्कर में पड़े आसानी से मदद कर सकें।

Here I am standing up AGAIN for something I truly believe in coz THEIR well-being MATTERS to ME.I'd love to know if it does to YOU as well? pic.twitter.com/3Y5NPmTJhg