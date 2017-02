अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 2' का शानदार रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 2 रिलीज हो चुकी है। अपनी रिलीज के तीन दिन के भीतर ही फिल्म ने कुल 50.46 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म निर्माता फिल्म को मिल रही वाहवाही से काफी खुश है। फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन शुक्रवार को 13.20 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन 17.31 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। और रविवार को फिल्म ने 19.95 करोड़ रुपये की कमाई की।

#JollyLLB2 has a TERRIFIC Sun. Goes from strength to strength. Fri 13.20 cr, Sat 17.31 cr, Sun 19.95 cr. Total: ₹ 50.46 cr. India biz.