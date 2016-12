अक्षय ने अनुपम खेर के साथ सेलिब्रेट किया 20वीं फिल्म का जश्न

मुंबई।

फिल्म ‘टॉयलेट - एक प्रेम कथा’ दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर और अभिनेता अक्षय कुमार की एक साथ 20वीं फिल्म है। ‘खिलाड़ी’ स्टार ने उन्हें प्यार व मार्गदर्शन देने के लिए दिग्गज अभिनेता को धन्यवाद किया।

अनुपम ने अक्षय और भूमि पेडनेकर के साथ केक काटते हुए बुधवार को एक वीडियो ट्वीट किया। इसके कैप्शन में अनुपम ने लिखा, ‘‘फिल्म ‘टॉयलेट - एक प्रेम कथा’ मेरी और सुपरस्टार अक्षय कुमार की एक साथ 20वीं फिल्म है। इस खुशी में सेट पर मनाए गए जश्न की एक झलक।’’

#ToiletEkPremKatha is my 20th film with #Superstar @akshaykumar . Here is a glimpse of how we celebrated this landmark on the sets.:) pic.twitter.com/yl5bxuUk7v

अक्षय ने अपनी और अनुपम की एक फोटो ट्वीट की, जिसमें दोनों हंसी-मजाक करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'इस व्यक्ति ने बहुतों को प्यार व मार्गदर्शन दिया। मेरे अब तक के करियर में मुझे भी उनका प्यार व मार्गदर्शन मिला। आगे भी आपका स्नेह बना रहे। आपके लिए ढेर सारा प्यार व प्रार्थनाएं अनुपम खेर जी।' दोनों अभिनेताओं ने एक साथ कई फिल्में की हैं, जिनमें ‘द शौकींस’, ‘बेबी’, ‘स्पेशल 26’, ‘देसी बॉयज’ जैसी कई फिल्में शामिल हैं।

A Man who has nurtured so many & taken it upon himself to Babysit me throughout my career