इस एक्टर के बाइक स्टंट ने फैंस को बनाया दीवाना, वीडियो वायरल

चेन्नई।

अभिनेता अजित कुमार की आगामी तमिल फिल्म की एक वीडियो क्लिप ने उनके प्रशंसकों को दीवाना बना दिया है। वीडियो क्लिप में अजित साहसिक बाइक स्टंट करते नजर आ रहे हैं, जो ट्विटर पर वायरल हो गई है।

29 सेकंड की इस क्लिप में अजित को स्पोट्र्स बाइक पर दिखाया गया है। यह वीडियो शनिवार को ऑनलाइन प्रसारित हुआ। फिल्म के निर्देशक शिव ने शूटिंग के दौरान की एक तस्वीर साझा की है, जिसमें अजित बाइक पर पोज देते नजर आ रहे हैं।

वर्तमान में बुल्गारिया में फिल्म की शूटिंग चल रही है। इसमें काजल अग्रवाल और अक्षरा हासन जैसे कलाकार प्रमुख भूमिका में हैं। फिल्म में अजित इंटरपोल एजेंट की भूमिका में हैं। इस फिल्म में अभिनेता विवेक ओबेराय खलनायक की भूमिका में दिखेंगे।

यह उनकी पहली तमिल फिल्म है। सत्यज्योती फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है।

