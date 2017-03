रोहित शेट्टी के बर्थ डे पर अजय देवगन ने दिखाई 'गोलमाल 4' के नए परिवार की झलक

रोहित शेट्टी के जन्मदिन के साथ ही गोलमाल सीरिज की चौथी फिल्म की झलक भी सामने आ गई है। निर्देशक रोहित शेट्टी की 'गोलमाल अगेन' इस सीरिज की तीसरी फिल्म 'गोलमाल 3' के सात साल बाद आ रही है। आपको बता दें कि गोलमाल सीरिज की फिल्में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजों में से एक है।

Birthdays should be mad fun and glorious...a lot like our Golmaal family. Happy Birthday Rohit! pic.twitter.com/ZmXH5mR3Cx