अजय देवगन ने शेयर किया फिल्म 'तानाजी' का फर्स्ट लुक, शिवाजी महाराज के करीबी बन एक्शन करते आएंगे नजर

मुंबई।

बॉलीवुड का सिंघम एक बार फिर से अपना एक्शन दिखाने के लिए तैयार है। जी हां, हम बात कर रहे है बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का चेहरा माने जाने वाले अजय देवगन की। अजय देवगन की फिल्म 'शिवाय' में भी उनका एक्शन का अंदाज नजर आया था लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हाल ही में अजय देवगन की फिल्म 'बादशाहो' के पोस्टर और फिल्म का पहला गाना रिलीज किया गया था।

फिल्म 'बादशाहो' की रिलीज से पहले ही अजय देवगन ने एक और फिल्म की घोषणा कर दी है। अजय नेे अपनी अपकमिंग ऐतिहासिक फिल्म 'तानाजी- द अनसंग वॉरियर' का फर्स्ट लुक अपने फैंस के साथ शेयर किया है। इस फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर से एक्शन करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए अजय ने लिखा, "वह लड़ा अपने लोग, अपनी मिट्टी और अपने किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए. भारतीय इतिहास का एक जाबांज योद्धा, सूबेदार तानाजी मालुसरे।" इस पोस्टर को देखकर यह साफ है कि एक बार फिर अजय देवगन एक्शन मोड में आ गए है।

He fought for his People, his Soil & his King Chhatrapati Shivaji. The unsung warrior of glorious Indian history, Subedar Taanaji Malusare. pic.twitter.com/3qTWvKdbol

ओम राउत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अजय देवगन सूबेदार तानाजी मालुसरे की भूमिका में नजर आएंगे। आपको बता दें कि सूबेदार तानाजी मालुसारे छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनापति थे। वो शिवाजी के सबसे करीबी और विश्वासपात्र थे। अजय के फैंस के लिए यह फिल्म किसी तोहफे से कम नहीं है क्योंकि पहली बार अजय इस फिल्म के जरिए एक अलग अवतार में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पोस्टर को शेयर करने से पहले अजय ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी कि इस प्रोजेक्ट पर वह लम्बे समय से काम कर रहे थे और सभी के साथ शेयर करने के लिए वह काफी उत्साहित है।

Can't wait to share with you'll something very exciting that we have been working on lately! Out at midnight!