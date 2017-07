राहत फतेह अली खान की सुरीली आवाज,अजय-इलियाना की केमिस्ट्री....बादशाहो का पहला गाना 'मेरे रश्क-ए-कमर' रिलीज

मुंबई।

बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बादशाहो' की शुटिंग में बिजी है। इस फिल्म में बॉलीवुड की हिट फिल्म 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई' में साथ काम कर चुके इमरान हाशमी और अजय देवगन की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाली है। फिल्म 'बादशाहो' का पहला गाना रिलीज हो गया है। इस गाने का नाम है 'रश्क-ए-कमर'। इस गाने में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज की रोमांटिक केमिस्ट्री नजर आ रही हैै।

'मेरे रश्क-ए-कमर' को राहत फतेह अली खान ने गाया है। इससे पहले गाने का एक पुराना वर्जन भी खूब मशहूर हुआ था, ओरिजनली इस गाने को राहत फतेह अली खान के पिता और फेमस गायक नुसरत अली खान ने गाया था। फिल्म में इस गाने का संगीत तनिष्क बागची ने दिया है। इस गाने को सभी ने पहले सुना और देखा भी होगा लेकिन इस गाने पर अजय और इलियाना का रोमांस भरा प्यार इसे फिर से सुनने और देखने का एक अलग एहसास होगा।

Unveiling the Sufi side in our song #MereRashkeQamar rendered by Nusrat saab, @RFAKWorld & @tanishkbagchi! ⁠⁠⁠⁠⁠https://t.co/tMmXuDALlf