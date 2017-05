Cannes 2017: ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिखेरे खूबसूरती के जलवे, देखिए तस्वीरें

नई दिल्ली।

70वें कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन फ्रांस के शहर कान पहुंच गई है। कान फेस्टिवल में ऐश्वर्या के फस्र्ट लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहीं है।

तस्वीरों में एश्वर्या ने हरे रंग का गाउन पहना है जिसमें कई रंग के बड़े-बड़े फूल बने हुए है। यह मल्टीकलर ड्रेस उनपर खूब जच रहा हैं। ऐश्वर्या की इस ड्रेस को यनिना फैशन ने डिजाइन किया है।

गुरुवार दोपहर को ऐश्वर्या की बेटी आराध्या बच्चन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया। मां-बेटी की यह जोड़ी होटल मार्टिनेज के बाहर निकलती नजर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह लॉरियल पेरिस ऑपन एयर सिनेमा के अंतर्गत फिल्म देवदास को 20 मई को पेश करेंगी। यह कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या का 16वां साल होगा।

When you have to take a moment and look at the view #CannesQueen #LifeAtCannes #AishwaryaAtCannes pic.twitter.com/SRn0tFD6HD