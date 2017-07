सोनू निगम के बाद सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने 'अजान' पर किया कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट,अबू आजमी ने पलटवार कर दिया बेतुका बयान

बॉलीवुड में अपनी आवाज के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाले सोनू निगम अपने एक ट्वीट के चलते मुसीबतों में घिर गए थे। कुछ समय पहले सोनू निगम ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को नींद खराब करने का जरिया बताया और इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था। सोनू के इस ट्वीट के बाद पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ गई थी। एक बार फिर से अजान सुर्खियों में आ गई है। लेकिन इस बार सोनू निगम ने नहीं बल्कि एक्ट्रेस-सिंगर सुचित्रा कृष्णामूर्ति ने अजान को लेकर एक कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट किया है।

लोग पब्लिसिटी और सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या-क्या करते है इसका ताजा उदाहरण है एक्ट्रेस-सिंगर सुचित्रा कृष्णामूर्ति। सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने 'अजान' को कान फोड़ने वाला शोर और असभ्य बताया। उनके इस ट्वीट ने अजान को लेकर नए विवाद को जन्म दिया है। अजान पर ट्वीट करने के बाद अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति विवादों में घिर गई है। जहां एक तरफ ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ लोग इसे उनका पब्लिसिटी स्टंट बता रहे है क्योंकि वह लंबे समय से लाइम लाइट से दूर हैं।

came home at 4.45 am 2 most aggressive/ ear shattering call of azaan. Nothing more lowlife & dumb than such extreme imposed religiousity — Suchitra (@suchitrak) July 23, 2017





आपको बता दें कि सुचित्रा ने 23 जुलाई को पौने छह बजे के करीब ट्वीट कर कहा, "मैं सुबह 4.45 पर घर पहुंचीं हूं और आक्रामक और कान फोड़ने वाली अजान की आवाज सुनो। इस खास आवाज से मेरे कान फट रहे हैं। जबरदस्ती दूसरों पर धार्मिकता थोपने से ज्यादा बेवकूफी भरा काम हो नहीं हो सकता।" इसके बाद सुचित्रा ने बढ़ते मामले पर सफाई देते हुए एक और ट्वीट कर लिखा, "मैं सुबह ब्रहममुहुर्त में उठती हूं और अपने तरीके से पूजा-पाठ करती हूं। मैं सुबह रियाज़ और योगा भी करती हूं इसलिए मुझे किसी भी तरह के सार्वजनिक लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं है जो कि मुझे मेरे भगवान और कर्तव्य के बारे में बताए।"

i wake up at Brahmamuhurt of my own accord & do my prayers & riyaz.& yoga. I dont need public loudspeakers to remind me of my God or my duty https://t.co/7rPSzG1EfB — Suchitra (@suchitrak) July 23, 2017





nobody objects to azaan or prayers during decent hours. But to be wakung up entire neighbourhood at 5 am is not civilized https://t.co/PBT94NtuGN — Suchitra (@suchitrak) July 23, 2017





गायक सोनू निगम के बाद अभिनेत्री और गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने भी अजान के खिलाफ आवाज उठाई है लेकिन उनके इस बयान के बाद से हंगामा मचा हुआ है। सुचित्रा के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस गर्म है। कुछ लोग जहां गायिका का समर्थन कर रहे हैं वहीं कुछ लोग इस विवादित ट्वीट पर उनकी आलोचना कर रहे हैं। वहीं सुचित्रा कृष्णमूर्ति के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अबु आजमी ने सुचित्रा पर निशाना साधते हुए विवादस्पद बयान दिया है।

A piece i wrote way back in 2009 on the #azaan https://t.co/OZa60IW9Wf — Suchitra (@suchitrak) July 23, 2017





अबू आजमी ने ये कहा कि "ये अभिनेत्रियों को आधे कपड़े पहन कर नाचने में मजा आता है। गले मे हाथ डाल कर मजा आता है। रात भर शराब पीने और भारतीय संस्कृति का मजाक बनाने में मजा आता है। ऐसे लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।" वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुसलिमीन के नेता वारिस पठान ने कहा कि "सुचित्रा कृष्ममूर्ति ने ये सब पब्लिसिटी पाने के लिए किया है।" अबू आजमी के इस बेतुके विवादित बयान के बाद सुचित्रा ने अबू आजमी से अलंकृता श्रीवास्तव की विवादित फिल्म 'लिपस्टिक अंडर माय बुरखा' देखने की भी सलाह दे दी।

Loudspeakers are not allowed between 10 pm to 6 am. Yet this law is repeatedly broken for azaan . Poilce & everyone else turns a blind eye. https://t.co/szr08QWP60 — Suchitra (@suchitrak) July 24, 2017









गौरतलब है कि सुचित्रा बॉलीवुड के कई फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम कर चुकी हैं। 1994 में आई फिल्म 'कभी हां कभी ना' में सुचित्रा ने सुपरस्टार शाहरुख खान के अपोजिट काम किया था। वह अनिल कपूर और दक्षिण के स्टार जयराम के साथ भी काम कर चुकी हैं। सुचित्रा ने 1997 में मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर से शादी की लेकिन 2007 में दोनों का तलाक हो गया। सुचित्रा का ये बयान पब्लिसिटी के लिए था या वास्तव में था, इसका पता तो नहीं चल पाया लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद यहीं थम जाता है या फिर जिस तरह फतवा जारी कर सोनू निगम का विरोध हुआ था उसी तरह यह मामला भी तूल पकड़ता है।