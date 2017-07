..तो सोनम कपूर के बाद रणवीर सिंह की इस गलती पर नाराज हुए 'बिग बी', ट्विटर पर लगाई रणवीर की क्लास

मुंबई।

बॉलीवुड के बाजीराव यानि रणवीर सिंह ने 6 जुलाई को अपना 32वां जन्मदिन मनाया। रणवीर के बर्थडे पर बॉलीवुड के तमाम सितारों ने उन्हें बधाई दी। बर्थडे पर मिली बधाईयों के लिए रणवीर सिंह 13 जुलाई को ट्विटर पर सभी को विशेज के लिए धन्यवाद कह रहे थे लेकिन जिसने रणवीर को सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, रणवीर उसे ही धन्यवाद कहना भूल गए।

दरअसल बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने 6 जुलाई को मैसेज कर के रणवीर सिंह को उनके जन्मदिन की बधाईयां दी थी लेकिन रणवीर सिंह उसका रिप्लाई करना भूल गए। इस पर अमिताभ ने ट्वीट कर के रणवीर सिंह के रिप्लाई ना करने पर अपनी नाराजगी जताई और उनकी जमकर क्लास लगाई। अमिताभ ने ट्वीट कर लिखा, "आपके बर्थडे पर मैंने आपको एसएमएस कर के बधाई दी थी। रिप्लाई नहीं मिला अभी तक... क्या आपने देखा?"

hey .. but what about my intention .. sent you sms greetings for your birthday .. did not get a reply .. did you see it .. !?? — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 13, 2017





अमिताभ के इस ट्वीट के बाद रणवीर सिंह ने जवाब देते हुए लिखा, "आपके अलावा मैंने सबको रिप्लाई किया, मैंने क्रॉस चेक भी किया था! यहां तक कि आप मुझे सबसे पहले विश करने वालों मे से एक थे।" इसके बाद रणवीर ने एक और ट्वीट कर के लिखा, "इस तरह की ये छोटी-छोटी बातें ही आपको हमेशा के लिए महान बनाती है। मैं आभारी हूं कि आप यह जानते है कि मैं वर्तमान में हूं।"





Except that i TOTALLY replied! I just cross checked it too! You were in fact one of the first to even wish! — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) July 13, 2017





And it's the little things like these, that make you THE GREATEST OF ALL TIME !!! #bachchan #GOAT I'm blessed that you even know i exist! — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) July 13, 2017

आपको बता दें कि इस मामले में रणवीर सिंह से पहले अमिताभ बच्चन सोनम कपूर की भी क्लास लगा चुके है और उनसे भी नाराजगी जाहिर कर चुके है। गौरतलब है कि अमिताभ ने सोनम कपूर को भी उनके जन्मदिन पर मैसेज कर के बधाईयां दी थी, लेकिन सोनम ने अमिताभ का मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। इस पर अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा था, "मैं अमिताभ बच्चन हूं डियर,मैंने आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया।"

... and what about ME .. this is Amitabh Bachchan my dear .. i sent you an sms on your birthday and you never replied ..aaarrrgghh !! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 12, 2017





Oh my god sir!! I didn't get it!! I always reply!! Thank you so much! I got @juniorbachchan messageI'm so so sorry https://t.co/AwG4S9W2xr — Sonam Kapoor (@sonamakapoor) June 12, 2017





Thank you so so much!! Tons and tons of love https://t.co/dWyFSwHt2h — Sonam Kapoor (@sonamakapoor) June 12, 2017

अमिताभ के इस ट्वीट पर सोनम ने जवाब देते हुए लिखा, "ओह मॉय गॉड सर! मुझे एसएमएस मिला नहीं! मैं हमेशा रिप्लाई करती हूं। इसके बाद सोनम ने अमिताभ से माफी भी मांगी थी।"