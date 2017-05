गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी Tax मुक्त हुई इरफान खान की फिल्म 'हिंदी मीडियम'

मुंबई।

इरफान खान अभिनीत फिल्म 'हिंदी मीडियम' महाराष्ट्र में करमुक्त कर दी गई है। फिल्म के निर्माता भूषण कुमार ने इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को धन्यवाद दिया। भूषण कुमार ने गुरुवार को फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान बताया, ''राज्य में 'हिंदी मीडियम' कर मुक्त किए जाने के लिए मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त करता हूं। गुजरात में फिल्म पहले से ही कर मुक्त हो गई है। यह खबर साझा करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है।"

इस दौरान मौजूद इरफान ने कहा, ''यह अच्छा कदम है, कर मुक्त होने की वजह से अधिक लोग फिल्म देख पाएंगे। यह फिल्म सामाजिक मुद्दे को दर्शाती है और यह परिवारिक मनोरंजक है, इसलिए इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचने की आवश्यकता है। आशा है कि फिल्म को अन्य राज्यों में भी कर छूट मिलेगी।"

