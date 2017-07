गोविंदा को 9 साल पुराने केस में मिली राहत,फैन से मांगेगे माफी और 5 लाख का भरेंगे हर्जाना

मुंबई।

गोविंदा को 9 साल पुराने केस में आखिरकार कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सालों के लंबे इतंजार के बाद इस केस को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि 9 साल पहले फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने अपने एक फैन को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था।

आपको बता दें कि बिहार निवासी संतोष राय 16 जनवरी 2008 में गोविंदा से मिलने मुंबई आए थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा जब अपना शॉट खत्म करके लौटे तो संतोष उनकी कुर्सी के पीछे खड़ा था। गोविंदा ने संतोष से पूछा कि क्या है। संतोष ने जवाब में कहा,'कुछ नहीं सर शूटिंग देख रहा हूं। गोविंदा अचानक कुर्सी से उठे और संतोष को थप्पड़ जड़ दिया।' जिसके बाद संतोष ने गोविंदा के खिलाफ केस कर दिया। समन के इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था, जिसके बाद संतोष रॉय हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

SC closed the case against actor Govinda in the 2008 slapping case after he tendered unconditional apology to SC & complainant Santosh Rai