ऋतिक रोशन की 'काबिल' पर रिलीज़ से पहले ही भारी पड़ रही है शाहरुख़ खान की 'रईस'

साल शुरू होते ही बॉलीवुड में जिन दो फ़िल्मों की चर्चा गरम है वो है 'काबिल' और 'रईस'। वजह यही है कि दोनों फिल्में एक ही दिन यानी 25 जनवरी को रिलीज़ हो रही हैं। इस क्लैश को लेकर यह कयास भी खूब लगाया जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। एडवांस बुकिंग का ट्रेंड देखें तो फिलहाल रईस काबिल से आगे निकलती दिख रही है।

रईस की एडवांस बुकिंग काबिल से पहले शुरू हो गई है। हालांकि यह अभी कुछ शहरों के चुनिंदा सिनेमाघरों में ही शुरू हुई है। रईस के लिए दिल्ली, अहमदाबाद और बंगलुरु के कुछ शहरों में बुकिंग शुरू कर दी गई है और रिस्पांस बेहतरीन मिल रहा है। खबर है कि पहले दिन के ज्यादातर टिकट बुक किए जा चुके हैं। मुंबई, पुणे, कोलकाता सहित देश के ज्यादातर शहरों में शनिवार 21 जनवरी से बुकिंग प्रारंभ हो जाएगी तब जाकर असली रुझान सामने आएगा।

Thank u all those who r already pre booking tickets at the halls. See u at a theatre near u... https://t.co/8Wi8WtniAh