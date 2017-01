VIDEO: बॉलीवुड के लिए बड़ा झटका, अभिनेता ओम पुरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन

बहुमुखी प्रतिभा के धनी बॉलीवुड अभिनेता ओम पुरी का शुक्रवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थें। ओम पुरी उन चंद कलाकारों में से एक थे जिन्होंने समानान्तर सिनेमा से लेकर कमर्शियल सिनेमा तक में कामयाबी हासिल की। उनकी मौत की खबर सुनकर उनके फैंस से लेकर पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया है।

ओम पुरी का जन्म अंबाला के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। 1993 में ओम पुरी ने नंदिता पुरी के साथ शादी की थी। 2013 में उनका तलाक हो गया था। उनका इशान नाम का एक बेटा भी है। ओम पुरी ने न केवल बॉलीवुड में बल्कि विदेशी फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है। ओम पुरी ने ब्रिटेन और अमेरिका की भी फिल्मों में काम किया। ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिट्यूट पुणे में एक साथ पढ़ाई कर चुके हैं।

ओम पुरी की मौत पर अभिनेता रजा मुराद के अलावा अनुपम खेर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साथ ही रजा मुराद ने कहा कि ओम पुरी ने बीच में बहुत ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब हो गई। मुराद के मुताबिक, बेहद आम शक्ल सूरत होने के बावजूद ओम पुरी ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया।

Seeing him lying on his bed looking so calm can’t believe that one of our greatest actors #OmPuri is no more. Deeply saddened & shocked.