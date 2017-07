इंदर कुमार निधन: बॉलीवुड स्टार्स ने जताया शोक,नम आंखों से परिवार वालों ने दी आखिरी विदाई

मुंबई।

सलमान खान समेत कई बड़े स्टार्स के साथ फिल्मों में काम कर चुके 43 वर्षीय अभिनेता इंदर कुमार का शुक्रवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इंदर ने अंधेरी स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली।जयपुर में जन्मे एक्टर ने करीब 20 फिल्मों में काम किया है। सलमान खान के साथ इंदर कुमार ने 'वांटेड', 'तुमको ना भूल पाएंगे' और कहीं प्यार ना हो जाए में काम किया था। वह एकता कपूर के टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिहिर वीरानी के तौर पर भी नजर आए थे।





आपको बता दें कि जब इंदर कुमार सुपरस्टार नहीं बन पाए तो वो निराश हो गए और इसी निराशा में वे बहुत अधिक शराब पीने लगे। सलमान खान ने इंदर कुमार को शराब की लत से उबारने में काफी मदद की। इतना ही नहीं सलमान ने इंदर को अपनी फिल्मों में भी काम दिया, लेकिन एक गलती ने इंदर कुमार का करियर तबाह कर दिया। 2014 में इंदर कुमार एक रेप केस में फंस गए। इंदर कुमार ने इन आरोपों को नकारा। बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई लेकिन इंदर कुमार का करियर तबाह हो गया। इंदर ने 'मासूम', 'खिलाडिय़ों का खिलाड़ी', 'तिरछी टोपीवाले', 'कुंवारा', 'बागी' और 'कहीं प्यार न हो जाए' जैसी फिल्मों में भी काम किया है। वह इस समय फिल्म 'फटी पड़ी है यार' की शूटिंग कर रहे थे।

उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार की देर शाम मुंबई के वर्सोवा में स्थित श्मशान में किया गया। इस दौरान बॉलीवुड और उनके जान पहचान के कई जानेमाने चेहरे इस मौके पर नजर आए। उनके परिवार वालों ने उनको नम आखों से आखरी विदाई दी। वहीं बॉलीवुड के स्टार्स ने अचानक हुए इस निधन पर शोक व्यक्त किया। रितेश देशमुख, अनुपम खेर, रवीना टंडन, रणविजय सिंह जैसे सितारों ने इंदर कुमार के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया।

Omg shocking news.worked with him in "khiladiyon ka khiladi" Too young to go.May his soul rest in peace.God give strength to his family https://t.co/GMTvRdg6Gh — Raveena Tandon (@TandonRaveena) July 28, 2017





रवीना ने लिखा, "हे भगवान, स्तब्ध कर देने वाली खबर है। उनके साथ खिलाड़ियों का खिलाड़ी में काम किया था। बहुत कम उम्र में निधन। उनकी आत्मा को शांति मिले। ईर उनके परिवार को शक्ति दे।"

रितेश देशमुख-





Too young to go, deeply saddened by the passing away of the actor #InderKumar - he always met with a smile. #RIP condolences to the family — Riteish Deshmukh (@Riteishd) July 28, 2017

अनुपम खेर-





Deeply saddened by untimely demise of #InderKumar. Have acted with him in few films. He was very simple, humble & a very committed actor. — Anupam Kher (@AnupamPkher) July 28, 2017

रणविजय सिंह-