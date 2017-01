अब अबू आजमी के बचाव में बेटे ने दिया बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता पर विवादित बयान

मुंबई।

आयशा टाकिया के पति फरहान आजमी ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर निशाना साधा है। उन्होंने इनकी तुलना प्रॉस्टिट्यूट्स से की है। दरअसल, एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने हाल ही में फरहान के पिता अबू आजमी की ओर से छेड़छाड़ पर दिए गए विवादित बयान पर अपना रिएक्शन दिया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि अबू आजमी अनजाने में तुम जैसे मूर्ख को पैदा करने के लिए एक महिला जिम्मेदार है। वह खुद भी इसके लिए खुद को दोषी मान रही होगी।

The only woman to blame here,n she probably would have blamed herself too,is the woman who unknowingly gave birth to a jerk like u#AbuAzmi

ईशा का ट्वीट पढ़ते ही फरहान भड़क उठे। उन्होंने रिप्लाई कर लिखा कि ईशा अबू आजमी को जन्म देने वाली मेरी दादी है, जो खुद को डिफेंड करने लिए हमारे बीच नहीं हैं। वे आपसे से कहीं ज्यादा सम्मानित थीं। फरहान ने ईशा की एक फोटो री-ट्वीट करते हुए लिखा कि ईशा गुप्ता आप खुद को आईने में देखिए और बताइए कि फिल्मों के जरिए आप समाज को क्या नंगापन दे रही हैं।

फरहान ने अपने ट्विट्स में एक्ट्रेसेस की तुलना वेश्या से कर डाली। उन्होंने लिखा है, ईशा गुप्ता, तन बेचकर दो रोटी जो कमाए, उसे हम वेश्या नाम देकर जलील करते हैं। दूसरी ओर तन की नुमाइश कर करोड़ों कमाने वालों को सम्मानित क्यों? फरहान ने आगे एक ट्वीट में लिखा, "क्या है मेरा देश।" सवाल उठाने के बाद वे लिखते हैं, कि महिलाओं को आर्ट की आड़ में कभी तंदूरी मुर्गी तो कभी झंडू बाम कहा जाता। उसी गीत पर सोसायटी के शुभचिंतक विदेशी शराब की चुस्कियां लेते हैं..तब?

Esha, woman who gave birth to @abuasimazmi is my grandma,who is no longer amongst us to defend herself.She was far more dignified than U