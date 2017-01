मुंबर्इ।

अभिषेक बच्चन आैर एेश्वर्या राय बच्चन की शादी को इस साल अप्रैल में दस साल हो जाएंगे। जनवरी 2007 में अभिषेक ने एेश्वर्या को प्रपोज किया था आैर एेश्वर्या ने हां कहा था। इसके बाद दोनों ने 20 अप्रैल 2007 को शादी कर ली थी।

बाॅलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में शुमार अभिषेक ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि एेश्वर्या ने उन्हें कहां पर हां कहा था। उन्हाेंने 13 जनवरी को एक ट्वीट कर इस बारे में बताया है। अभिषेक ने ट्विटर पर लिखा, '10 सालों पहले न्यूयाॅर्क की एक ठंडी बालकनी में उसने हां कहा था।'

10 years ago on a freezing New York balcony, she said "yes"