आमिर खान की आखिरी 'ठग' की तलाश हुई पूरी, कैटरीना कैफ के साथ मिलकर 'ठगेंगे हिंदुस्तान'

मुंबई।

'टाइगर जिंदा है' और 'जग्गा जासूस' के बाद कैटरीना कैफ हिंदुस्तान को ठगने के लिए तैयार है। दंगल गर्ल फातिमा सना शेख के बाद आमिर खान की फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' में कैटरीना कैफ की भी एंट्री हो गई है। 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' यशराज फिल्म्स का एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें मेगा स्टार्स नजर आएंगे। इस फिल्म में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, दंगल गर्ल फातिमा सना शेख और अब कैटरीना कैफ भी नजर आएगी।

कैटरीना कैफ यशराज फिल्म्स के इस मेगा प्रोजेक्ट में आमिर खान और अमिताभ बच्चन के साथ काम करेगी। इस बात की जानकारी खुद आमिर खान ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर कैटरीना का वेलकम कर के दी। आमिर खान ने ट्वीट कर लिखा, "आखिरकार हमारे पास आखिरी ठग आ गया...कैटरीना! कैट का स्वागत है।" इससे पहले इस फिल्म में आमिर खान के साथ लीड रोल में कौन नजर आएगा, इस बात की चर्चा थी। कुछ ही दिनों पहले फिल्म के लिए फातिमा सना शेख का नाम फाइनल किया गया और अब आखिरी ठग की तलाश भी खत्म हो गई है।

Finally we have our last thug..... Katrina ! Welcome aboard Kat :-)