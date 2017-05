आमिर खान की फिल्म ने चीन में मचाया 'दंगल', चीन में दंगल की कमाई 500 करोड़ के पार

मुंबई।

आमिर खान की 'दंगल' ने चीन में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है। भारत में तो जबरदस्त कमाई की ही थी और अब चीन में भी फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है। फिल्म की चीन में अब तक की कमाई 500 करोड़ के पार जा चुकी है। ट्रैड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस बात की जानकारी दी।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म ने भारत में 387.38 करोड़ रुपये का ही बिजनेस किया था जबकि चीन में यह आकंडा कब का पार हो चुका है। आपको बता दें कि 'दंगल' चीन में 7000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है, इसी के साथ यह पहली भारतीय फिल्म है, जिसे चीन में सबसे ज्यादा स्क्रीन्स मिले हैं।

#Dangal is 500 NOT OUT in China... Week 2:

Mon: $ 5.01 mn

Tue: $ 4.70 mn

Wed: $ 4.20 mn

Thu: $ 3.73 mn

Total: $ 78.39 million [ 507.34 cr]