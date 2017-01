आमिर खान की दंगल ने रचा इतिहास, महज़ 17 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

आमिर ख़ान की फ़िल्म दंगल ने इतिहास रच दिया है। रिलीज़ के महज़ 17 दिनों में फ़िल्म हिंदी सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई है। आपको बता दें कि 100 करोड़ क्लब की बुनियाद भी आमिर ख़ान ने ही रखी थी और अब सबसे कामयाब फ़िल्म देने का क्रेडिट भी आमिर के ही नाम है।





#Dangal is now the HIGHEST GROSSING Hindi film... Crossed *lifetime biz* of #PK [₹ 340.8 cr] on Day 17... Now speeding towards ₹ 350 cr. — taran adarsh (@taran_adarsh) January 9, 2017









ट्रेड विश्लेषकों के मुताबिक़ 23 दिसंबर को रिलीज़ हुई दंगल ने तीसरे रविवार को ये शानदार मुक़ाम हासिल किया। फ़िल्म ने तीसरे वीकेंड में लगभग 30.5 करोड़ का कलेक्शन किया और इसके साथ घरेलू बॉक्स ऑफ़िस पर इसके कलेक्शन क़रीब 344 करोड़ हो गए।

























ख़ास बात ये है कि इस मुक़ाम को हासिल करने में आमिर ने सलमान ख़ान को तो मात दी ही है, उन्होंने ख़ुद के रिकॉर्ड को भी पार किया है। आमिर ख़ान की फ़िल्म पीके अब तक हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल थी, जिसने लगभग 340 करोड़ का लाइफ़ टाइम कलेक्शन किया था। यानि हिंदी सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसर्स में अब पहले और दूसरे स्थान पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आमिर ख़ान ही हैं।













#Ghajini 1st film to cross ₹ 100 cr#3Idiots 1st film to cross ₹ 200 cr#PK 1st film to cross ₹ 300 cr#Dangal 1st film to cross ₹ 350 cr — taran adarsh (@taran_adarsh) January 9, 2017





ग़ौर करने वाली बात ये है कि बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब की शुरुआत भी आमिर ख़ान ने ही की थी, जब उनकी फ़िल्म गजनी (114 करोड़) ने बॉक्स ऑफ़स पर 100 करोड़ से ज़्यादा जमा किए थे। हिंदी सिनेमा की ये पहली फ़िल्म थी, जो इस मुक़ाम तक पहुंची। फिर 3 ईडियट्स (202 करोड़) के साथ उन्होंने 200 करोड़ क्लब की शुरुआत की। आमिर की पीके पहली फ़िल्म है, जिसने 300 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस किया था।





Aamir Khan continues to set new benchmarks... Started with ₹ 100 cr, then ₹ 200 cr, later ₹ 300 cr... Now eyeing ₹ 350 cr... Have a look: — taran adarsh (@taran_adarsh) January 9, 2017









अब दंगल 350 करोड़ के पड़ाव पर पहुंचने वाली है। माना जा रहा है कि अपनी आने वाली फ़िल्मों से आमिर 400 करोड़ क्लब की बुनियाद भी रख सकते हैं।