आमिर खान की फिल्म दंगल अब दिल्ली में भी हुई 'टैक्स फ्री'

मुंबई

आमिर ख़ान की फ़िल्म 'दंगल' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कमाई के कई रिकोर्ड अपने नाम कर चुकी इस फ़िल्म ने टिकट खिड़की तक रेस ही नहीं बल्कि दिलों को भी जीता है। कई राज्य इसे पहले ही टैक्स फ्री घोषित कर चुके थे, अब 'दंगल' दिल्ली में भी टैक्स फ्री हो गयी।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में भी इस फ़िल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है और अब इस फ़िल्म को टैक्स फ्री करने के लिए दिल्ली सरकार ने भी अपनी मुहर लगा दी है।

#Dangal movie would be tax free in Delhi cinemas. Orders issued. It's an inspiring movie to promote sports-spirit by @aamir_khan