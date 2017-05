'बाहुबली-2' के बाद 'दंगल' ने छुआ 1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा, भारत के आकंडे को चीन ने किया पार

मुंबई।

बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए-नए रिकॉर्ड बना चुकी एस.एस. राजामौली की फिल्म 'बाहुबली-2' का दबदबा अभी भी बरकरार है। 'बाहुबली-2' ने कमाई के ऐसे आयाम बनाए है कि कोई भी भारतीय फिल्म इसके आस-पास भी नहीं आती है। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 'बाहुबली-'2 के राज को बरकरार रखते हुए आमिर खान की फिल्म 'दंगल' पड़ौसी देश चीन में सफलता के झंडे लहरा रही है। 'बाहबुली-2' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड कायम कर रही है तो वहीं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म 'दंगल' चीन में नए रिकॉर्ड बना रही हैै।

आमिर खान की फिल्म 'दंगल' चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। चीन में 'दंगल' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 400 करोड़ के पार पहुंच गया है औऱ अब इसकी नजर 500 करोड़ के जादुई आकंडे को छूने की है। चीन में जहां ये आंकड़ा 400 करोड़ के पार पहुंच गया है तो वहीं दुनियाभर में भारत और चीन समेत फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 1000 करोड़ के पार पहुंच गया है। फिल्म दंगल का लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1100 करोड़ के आस-पास पहुंच गया है और चीन में अभी भी फिल्म की कमाई लगातार जारी है।

'बाहुबली-2' के बाद आमिर खान की 'दंगल' दुनियाभर में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है। इससे पहले आमिर खान की फिल्म 'पीके' और '3 इडियट्स' को भी चीन में जबरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन दंगल को चीनी दर्शकों ने इतना पसंद किया कि कमाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आमिर खान की फिल्म 'दंगल' भारत में पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी जबकि चीन में यह फिल्म 4 महिने बाद 3 अप्रैल को रिलीज हुई थी। फिल्म ने रिलीज के 10 दिनों के अंदर ही 396.63 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था।

#Dangal has an INCREDIBLE second Monday in China... Refuses to slow down... All set for 500 cr... UNIMAGINABLE biz... Data in next tweet.