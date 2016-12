आमिर खान की दंगल ने 3 दिन में वर्ल्डवाइड कलेक्शन में 200 करोड़ का आंकड़ा किया पार

मुंबई

आमिर खान की फिल्म 'दंगल' वर्ल्डवाइड बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने 148 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। वहीं विदेशी बॉक्स ऑफिस में करीब 61 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इस तरह फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्‍शन 209 करोड़ पहुंच गया है।





https://twitter.com/ hashtag/Dangal?src=hash "># Dangal continues its DREAM RUN in the international arena... OVERSEAS - Till Mon: $ 11.2 million [₹ 76.16 cr]. Some screens yet to report. — taran adarsh (@taran_adarsh) https://twitter.com/ taran_adarsh/status/ 813650560893095936 ">December 27, 2016









मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने शुक्रवार को 28.79 करोड़ की शानदार ओपनिंग की है। जबकि शनिवार को 34.82 करोड़ और रविवार को 42.35 करोड़ के लगभग की कमाई की है।





https://twitter.com/ hashtag/Dangal?src=hash "># Dangal has an INCREDIBLE Mon... Fri 29.78 cr, Sat 34.82 cr, Sun 42.35 cr, Mon 25.48 cr. Total: ₹ 132.43 cr. India biz. FABULOUS! — taran adarsh (@taran_adarsh) https://twitter.com/ taran_adarsh/status/ 813625943503712256 ">December 27, 2016









फिल्म समीक्षक तरन आदर्श ने भी फिल्म के 200 करोड़ कमाने की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो फिल्म की जमकर माउथ पब्लिसिटी हो रही है। हर कोई एक-दूसरे को ये फिल्म देखने की सलाह दे रहा है। युवाओं के साथ उनके माता-पिता को भी ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है।









वहीं इसी के साथ डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन में 150 करोड़ की कमाई के साथ ही बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं।