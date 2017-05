ऑस्कर विजेता ए.आर.रहमान ने देखी 'बाहुबली-2', बोले- 'बाहुबली-2 की कमाई 2,000 करोड़ पार जाने की उम्मीद'

चेन्नई।

'बाहुबली-2' उन फिल्मों में शुमार हो चुकी है, जिनमें एंटरटेनमेंट और फिल्म को ब्लॉकबस्टर साबित करने के लिए सारा मसाला है। यहीं वजह है कि बाहुबली-2 1500 करोड़ की कमाई कर के बॉक्स ऑफिस पर एक नया आयाम बना चुकी है। जो भी फिल्म देखता है, फिल्म की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाता। हाल ही में ऑस्कर विजेता ए.आर.रहमान ने फिल्म देखी और फिल्म के साथ-साथ पूरी टीम की जमकर तारीफ की।

ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान ने सोमवार को उम्मीद जताई कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता के परचम लहराने वाली एस.एस. राजामौली की फिल्म 'बाहुबली-2 : द कॉन्क्लूजन' 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर लेगी। फिल्म पहले ही 1,500 करोड़ रुपयो से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अब भी सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है।

