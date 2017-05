जल्दी कीजिए! ये विमानन कंपनी लाई धमाकेदार ऑफर, अब एक हज़ार रूपए के अंदर हो सकेगा प्लेन में बैठने का सपना पूरा

नई दिल्ली।

विमानन क्षेत्र में कुछ ही दिनों पहले प्रवेश करने वाली कंपनी विस्तारा ने मंगलवार से पांच दिन के 'मिडसमर फ्लाइट्स ड्रीम सेल' की घोषणा की है जिसके तहत इकोनॉमी क्लास के टिकट 999 रूपए से और प्रीमियम इकोनॉमी क्लास के 2,099 रूपए से उपलब्ध हैं।

एयरलाइंस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि ऑफर के तहत 12 जून 2017 से 20 फरवरी 2018 तक के टिकट सस्ते दाम पर बुक कराये जा सकते हैं।

A midsummer flight’s dream! Book at fares starting ₹999 all-in for travel between 12th Jun’17 – 20th Feb’18 https://t.co/9epGF2s6fx pic.twitter.com/qSAxTqjHjE