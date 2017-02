नई दिल्ली।

केंद्र सरकार 1,000 रुपए के नोट फिर से चलन में नहीं लाने जा रही है, बल्कि सरकार का ध्यान छोटे मूल्य के नोटों के चलन को बढ़ावा देने पर है।

आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने ट्वीट कर बताया कि 1,000 रुपए के नोटों को छापने और उन्हें फिर से चलन में लाने की कोई योजना नहीं है। अभी पूरा ध्यान केवल 500 रुपए और इससे कम मूल्य के नोटों की छपाई तथा इसकी आपूर्ति पर है।

उनका स्पष्टीकरण इस संबंध में हाल की खबरों के मद्देनजर आया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार 1,000 रुपये के नए नोट लाने जा रही है।

No plans to introduce ₹1000 notes. Focus is on production and supply of ₹500 and lower denomination notes.