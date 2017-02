क्या आपके पास भी आएगा रिलायंस जियो का बिलः ऐसे लगाएं पता

मुंबई

एक वक्त ऐसा था कि रिलायंस जियो 4G सिम पाने के लिए लोग रात-रात भर रिलायंस डिजिटल स्टोर के बाद लाइन लगाए रहते थे और अब मुफ्त में इसकी होम डिलीवरी भी की जा रही है। लेकिन अब तक जिन करोड़ों यूजर्स ने जियो सिम ले लिया है, उन्हें यह जरूर पता होना चाहिए कि हैप्पी न्यू ईयर ऑफर खत्म होने के बाद क्या उनके पास बिल आएगा, या नहीं।





दरअसल, 31 मार्च 2017 को रिलायंस जियो का फ्री हैप्पी न्यू ईयर ऑफर खत्म होने वाला है। इस बीच आ रही खबरों के मुताबिक जियो फ्री ऑफर खत्म होने के बाद रिलायंस लोगों को बिल भेजने लगेगा। और नियम एवं शर्तों के मुताबिक यूजर्स को बिल चुकाना भी होगा, हालांकि बिल केवल फ्री पीरियड के बाद इस्तेमाल किए गए नेटवर्क के लिए ही चुकाना होगा।





इसलिए अगर आप भी रिलायंस जियो का मुफ्त डाटा-कॉलिंग-ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वक्त रहते आपको थोड़ी सावधानी भर बरतने की जरूरत है। इसके लिए बस आपको यह पता करना होगा कि आपका जियो कनेक्शन पोस्टपेड है या प्रीपेड।





क्योंकि अगर आपका कनेक्शन पोस्टपेड है तो कंपनी आपके घर पर बिल भेजेगी और अगर प्रीपेड है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि फ्री पीरियड खत्म होने के बाद प्रीपेड यूजर्स बिना रिचार्ज करवाए, इसकी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।





कैसे पता करें आपका जियो पोस्टपेड है या प्रीपेड

अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया गया My Jio ऐप खोलें।

इसके बाद My Jio के विकल्प पर क्लिक करें।

एक नए पेज पर लिखकर आएगा Welcome to your digital life, इसके पास लिखे Skip Sign In को क्लिक करें।

इसके बाद खुलने वाले नए पेज को ध्यान से देखेंः इसमें सबसे ऊपर My Jio लिखा होगा।

अगर इस पेज पर My Jio के अलावा दाहिनी ओर Balance लिखा हुआ है तो आपका नंबर प्रीपेड है।

लेकिन अगर यहां पर Unpaid Bill लिखा है, तो इसका मतलब कि आपका जियो कनेक्शन पोस्टपेड है।





जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर

जान लीजिए कि यह मुफ्त ऑफर 31 मार्च 2017 तक के लिए वैध है।

इसके बाद जियो की सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को रिचार्ज या बिल पेमेंट करना होगा।

इस ऑफर के अंतर्गत यूजर्स को रोजाना अनलिमिटेड स्पीड के साथ 1GB 4G डाटा और अनलिमिटेड स्लो स्पीड डाटा के अलावा फ्री कॉलिंग, रोमिंग, एसएमएस, जियो ऐप्स आदि सुविधाएं दी जा रही हैं।