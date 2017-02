बड़ी खबर: बचत खातों से निकासी पर लगी सीमा होगी समाप्त, जानें RBI ने क्या दी राहत

नोटबंदी के बाद रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया धीरे-धीरे नकद निकासी को लेकर देश की जनता को राहत दे रहा है। इसी क्रम में अब आरबीआई ने बचत खातों से निकासी पर लगी सीमा को ख़त्म करने का मन बना लिया है।

आरबीआई की ओर से बताया गया है कि 20 फरवरी से सप्ताहिक निकासी सीमा बढाकर होगी 50 हजार रूपए की जायेगी।

Limit on cash withdrawal from savings backs accounts to be relaxed in 2 stages. From 20 Feb limit to be increased from Rs 24k to Rs 50k: RBI