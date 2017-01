राहत भरी खबर: अब एटीएम से निकाल सकते हैं 10 हजार, चालू खाते की लिमिट 1 लाख

नई दिल्ली।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नोटबंदी के बाद कैश निकासी से परेशान लोगों राहत दी है। आरबीआई ने शनिवार को एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट बढ़ा दी है। अब एटीएम से एक बार में 10 हजार रुपए निकाल सकते है।

इससे पहले एटीएम से रोज साढ़े चार हजार रुपए निकाल सकते थे। वहीं आरबीआई ने करंट अकाउंट (चालू खातों) से भी पैसे निकालने की सीमा में इजाफा कर दिया है। अब ग्राहक 50 हजार रुपये की जगह सप्ताह में एक लाख रुपये निकाल सकते हैं।

Enhancement of withdrawal limits from ATMs and Current Accounts https://t.co/LmTgrxNblF

30 दिसंबर तक खाताधारकों को एटीएम से केवल 2500 रुपये निकालने की अनुमति थी। इसके बाद 1 जनवरी 2017 को नगदी निकासी की रोजाना सीमा 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दी गई थी। इस बार राहत और बड़ी हो गई है। हालांकि, 24,000 रुपये की साप्ताहिक सीमा को बरकरार रखा गया है।

#FLASH: Limit on withdrawal from current accounts has been enhanced from current limit of Rs 50,000 per week to Rs 1 lakh per week.