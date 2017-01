संभाल कर रखें अपने 500 रुपए के नोट, नहीं तो हो सकता है ऐसा नुकसान...

नई द‍िल्ली।

नोटबंदी के बाद नए और पुराने नोटों को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आती रही रहती है। जिससे चर्चा शुरु हो जाती है। नए नोट के आने के बाद जहां लोगों में इसकी क्वालिटी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। तो वहीं लोग पुराने नोटों को लेकर भी कई तरह की बातें जाहिर कर रहे हैं। अब पुराने ५०० रुपए के नोट को लेकर एक नया मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी।

दरअसल, गुरुवार को एक ट्विटर यूजर ने 500 रुपए के नए नोट की फोटो शेयर कर बताया कि वाशिंग मशीन में धुलने के बाद नोट का कलर पूरी तरह से मिट गया। साथ ही उसने दावा किया कि 500 रुपए के नोट पर छपा सब कुछ मिट गया लेकिन 100 और 50 रुपए के नोटों का रंग नहीं गया। ट्विटर यूजर रवि हांडा के मुताबिक, गलती से नोट उनके पॉकेट 500 रुपए के नए रह गए थे, जो वाशिंग मशीन में धुल गया। और उन्होंने देखा तो उस नोट का रंग उड़ा हुआ था।

Check your pockets before giving your clothes for a wash.

The new notes won't survive a round in the washing machine. pic.twitter.com/h7DaLX5ge2