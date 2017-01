नोटबंदी: 1 जनवरी तक 562 करोड़ जब्त, 4,663 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा

नई दिल्ली।

8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से 1 जनवरी 2017 तक आयकर विभाग और जांच एजेंसियां ने कई कार्रवाइयां की हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक़ इस बीच लगभग 1100 मामलों में कार्रवाई की गई, जिसमें 556 सर्वे, 253 छापेमारी और 289 मामले कैश जब्त करने के सामने आए।इस दौरान आयकर विभाग ने कुल 562 करोड़ रुपये जब्त किए। इस रकम में 110 करोड़ रुपये के नोट नई करेंसी के रूप में थे।

1100 Actions taken by IT Dept post #demonetisation till Jan 1st.This include 556 surveys, 253 searches & 289 cases of seizures: IT Sources

दूसरी तरफ आयकर विभाग ने 1 जनवरी 2017 तक 4663 करोड़ की अघोषित आय का भी खुलासा किया। साल के पहले दिन तक आयकर विभाग ने वेरिफिकेशन के लिए 5062 लोगों को नोटिस भी जारी किया। इनमें 500 मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के हवाले किए गए।

During the surveys and searches IT Dept made seizure of Rs 562 crore. This include New currency notes of Rs 110 crore: IT Sources