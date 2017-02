13 मार्च से कैश निकासी सीमा हो जाएंगी खत्म, 20 फरवरी से निकालें 50 हजार रुपए

नई दिल्ली।

नोटबंदी के बाद बचत खाते से तय की गई कैश निकासी की सीमा में रिजर्व बैंक ने छूट बढ़ा दी है। जिसके बाद अब 20 फरवरी से हर हफ्ते 24 हजार रुपए के बजाए ग्राहक अपने बचत खाते से 50 हजार रुपये निकाले जा सकेंगे। बुधवार को एक ऐलान के बाद आरबीआई ने कहा कि बचत खाते से कैश निकाली की लीमिट दो चरणों में खत्म कर दी जाएगी।

From 13 March there will be no limit on cash withdrawal from savings bank accounts: RBI