जेटली ने कहा, नोटबंदी से सर्विस टैक्स में 24 फीसदी का हुआ इजाफा, तो उत्पाद टैक्स 43 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली।

सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली मीडियो को संबोधित करते हुए बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद से अब इसके चलते डायरेक्‍ट और इनडायरेक्‍ट टैक्‍स में इजाफा दिखा है। साथ ही कहा कि इस नोटबंदी से लेकर अभी तक सर्विस टैक्स में 24त्न की बढ़ोतरी हुई है।

From April to Dec this year the increase in direct tax is 12.01% and indirect tax is 25 %, compared to last year : FM Jaitley pic.twitter.com/PY5YEV9kK7