1 of 5

ZTE ने शुक्रवार को भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन Blade A610 Plus को लॉन्च किया है। जिसकी एक्सक्लूसिव बिक्री 5 फरवरी से फ्लिपकार्ट पर शुरु भी हो चुकी है। इसकी सबसे खास बात यह कि इसका बैटरी बैकअप जहां शानदार है तो वहीं इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेंश भी अच्छा है। इसमें 5,000 एमएएच की दमदार बैटरी के साथ 4जीबी रैम दिया गया है। अगली स्लाइड पर जानें इसकी कीमत...

Next

Stories You May Like