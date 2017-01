श्रीनगर में जान गंवाने वाले सीकर के जवान का ग्रामीणों ने 6 घंटे तक इसलिए नहीं किया अंतिम संस्कार 1 of 11 Next >

सीकर . श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से पुरोहित का बास गांव निवासी सीआरपीएफ जवान जगदीश प्रसाद की मौत हो गई। जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर ग्रामीण सोमवार को छह घंटे तक श्मशान घाट पर शव के साथ धरने पर बैठे रहे। ग्रामीण अपने लाडले को शहीद का दर्जा, दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने व शहीद स्मारक बनाने की मांग पर अड़े रहे। बाद में उपखण्ड अधिकारी अनुपम कायल ने ग्रामीणों को मांग पत्र सीआरपीएफ मुख्यालय भिजवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए।

सीआरपीएफ की टुकड़ी ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर बाद में शव का गांव की रताली जोहड़ी स्थित श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मृतक हवलदार जगदीश के बेटे विकास व मुकेश ने मुखाग्नि दी। इससे पहले पांच बटालियन दिल्ली के एसआई जीडी सुखदेवसिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद स्मारक भी बनाया जाना चाहिए सांसद सुमेधानन्द सरस्वती भी मौके पर पहुंचे। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण कमल चौहान, दादिया थानाधिकारी रणवीरसिंह, सरपंच मुन्नी प्रजापत, पिपराली सरपंच नाथूराम, बाबूसिंह बाजौर, रमेश जलधारी, संतोष मूंड आदि जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं, जगदीश प्रसाद के काक ससुर गुंगारा निवासी बीएसएफ से सेवानिवृत्त शिवपालसिंह ने बताया कि जगदीश की मौत ऑन हार्ड ड्यूटी हुई है। उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही दोनों बेटों को सरकारी नौकरी व शहीद स्मारक बनाया जाना चाहिए। बर्फ हटाने के दौरान आया अटैक सीआरपीएफ में कांस्टेबल भागीरथसिंह ने बताया कि पुरोहित का बास गांव निवासी जगदीश प्रसाद (42) सीआरपीएफ श्रीनगर डीआईजी नॉर्थ में तैनात थे। सात जनवरी को सुबह करीब दस बजे श्रीनगर में बर्फबारी होने पर मुख्यालय पर ही वे साथियों के साथ बर्फ हटा रहे थे। इस दौरान सीने में दर्द होने पर गिर पड़े। बाद में सेना अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जगदीश का शव सोमवार सुबह आठ बजे गांव पहुंचा। भाई एक साल से कोमा में... जगदीश प्रसाद के पिता गिरधारीलाल की पहले ही मौत हो चुकी थी। बड़ा भाई प्रकाश एक साल से कोमा में है। उसे एक साल पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था। माता सोनी देवी, पत्नी सुलोचना, बेटा विकास, मुकेश व बेटी पुष्पा का रो-रो कर बुरा हाल था।