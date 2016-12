सीकर. बीता साल राजनीति दृष्टि से कई उठापटक लिए रहा। हालांकि कमजोर पैरवी के कारण जनता को न तो सत्ता का अहसास हुआ और ना ही विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल वर्ष भर कलह की काली चादर में सिमटे रहे। इस बीच माकपा अपने वजूद के लिए संघर्ष करती रही। ... READ MORE IN NEXT SLIDE

-जनता पहले भी खाली हाथ थी और अब भी। बड़ी कलह बनी अध्यक्ष की लड़ाई सीकर जिले में दोनों ही प्रमुख पार्टियों में अध्यक्ष की लड़ाई कलह का प्रमुख कारण बनी। -भाजपा का एक गुट शुरू से ही श्रीमाधोपुर विधायक झाबर सिंह खर्रा को पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से हटाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए संगठन के प्रदेश नेतृत्व को कई लोगों को नाम भी भेजे गए। -झाबर सिंह खर्रा ने भी अध्यक्ष पद जाने पर मंदिर में नारियल चढ़ाने की घोषणा कर विरोधियों को खुली चुनौती दी, लेकिन पार्टी का दूसरा खेमा उन्हें हटाने में सफल नहीं हो पाया। -उनके सारे दाव कमजोर साबित हुए। एेसी ही स्थिति कांग्रेस में रही। लक्ष्मणगढ़ विधायक व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के बढ़ते वजूद ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को परेशान किया। -अंदरखाने उन्हें हटाकर नया जिलाध्यक्ष बनाने के कई प्रयास किए, लेकिन यह प्रयास संगठन में कलह बढ़ाने से ज्यादा सफल नहीं हो पाए। आगे पढ़ें- पद से मजबूत हुआ भाजपा का एक गुट



