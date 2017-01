चूरू में हैवानियत की हदें पार : गैंगरेप के बाद युवती की रीढ़ की हड्डी-पसलियां तोड़ी व फोड़ दी आंख 1 of 5 Next >

राजस्थान के चूरू जिले में दरिंदगी की हदें पार कर देने का मामला सामने आया है। दो युवकों ने एक युवती का रेप करके उसकी रीढ की हड्डी व पसलियां तोड़ दी। हैवानियत यहीं तक नहीं रुकी। आरोपितों ने पीडि़ता की एक आंख भी फोड़ दी। फिलहाल युवती जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हर किसी को झकझोर देने वाली यह घटना बीदासर थाना इलाके के गांव सांरगसर की 24 दिसम्बर की है।