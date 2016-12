वर्ष 2016 में शेखावाटी के इन 16 जनों ने खुशियों से भरी झोली, पूरे राजस्थान को है इन पर गर्व 1 of 17 Next >

कामयाब चेहरे हमेशा याद रखे जाते हैं, क्योंकि इनसे हमें सकारात्मक ऊर्जा और आगे बढऩे की प्रेरणा मिलती है। वर्ष 2016 के आसमां में भी शेखावाटी के 16 चेहरे सितारे बनकर चमके। इनके दम पर रियो से लेकर अंटाकर्टिका तक हमारा डंका बजा। इन सितारों का जन्म शेखावाटी में होने पर हम सबको गर्व है। 1. देवेन्द्र झाझडिय़ा : रियो में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़कर जीतो गोल्ड मेडल

देवेन्द्र झाझडिय़ा ने रियो पैरालिंपिक में इतिहास रचा। 63.97 मीटर दूर भाला फैंककर झाझडिय़ा ने न केवल अपना ही 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। पैरालिंपिक में दो बार स्वर्ण पदक हासिल करने वाले देवेन्द्र एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं।

2. मोहना सिंह : देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर रचा दिया इतिहास

18 जून 2016 को देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर मोहना सिंह वायुसेना के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। मोहन सिंह झुंझुनूं जिले के गांव पापड़ा की ढाणी जितरवालों की रहने वाली हैं। अब ये वायुसेना का लड़ाकू विमान उड़ाएंगी।

3. सागरमल धायल : हिन्दुस्तान को दिए कई कामयाब मुक्केबाज तो मिला द्रोणाचार्य अवार्ड

भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम के कोच सागर मल धायल को 29 अगस्त को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया। धायल रींगस के तपीपल्या गांव के रहने वाले हैं।

4. इमरान चौहान : लेखाकार परीक्षा में पूरे राजस्थान को टॉप करके किया नाम रोशन

चूरू के वार्ड 12 निवासी इमरान चौहान ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से हुई कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा में राजस्थान में टॉप किया। सरकारी सेवा में जाने वाला इमरान पहला शख्स है। 5. तन्मय शेखावत : जेईई एडवांस में दिखाया कमाल तो तोहफे में मिली बीएमडब्ल्यू कार

चूरू के तन्मय शेखावात ने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया में 11वीं रैंक हासिल की तो समर्पण इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आरएल पूनियां ने इसे तोहफ में अपनी बीएमडब्ल्यू कार दी।

6. बबीता मीणा : इनकी कप्तानी में राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम

2016 में राजस्थान की सीनियर महिला क्रिकेट टीम झुंझुनूं की बेटी बबीता की कप्तानी में खेली। ये मैच अक्टूबर में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश व तमिलनाड़ू व विदर्भ के साथ खेले गए।

7. अंकित धायल : राजस्थान विश्वविद्यालय को शेखावाटी ने दिया यह छात्रसंघ अध्यक्ष

राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में एक बार फिर शेखावाटी का डंका बजा। इस बार चिड़ावा के अंकित धायल छात्रसंघ चुने गए। अंकित को 5112 वोट मिले थे।

8. संदीप सैनी : इनके नाम है राजस्थान में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड

सीकर की पुरोहितजी की ढाणी निवासी संदीप सैनी ने राजस्थान की अंडर 23 क्रिकेट टीम ने जगह बनाई। राजस्थान में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम है।

9. नाथू सिंह : गरीबी में पले-बढ़े इस खिलाड़ी को आईपीएल में 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा गया

सीकर निवासी क्रिकेटर नाथूसिंह के पास कभी जूत्ते खरीदने के पैसे नहीं थे, आज अपने लिए करोड़ों का फ्लैट बनवा रहे हैं। आईपीएल की नीलामी में मुम्बई इंडियंस ने इन्हें 3.2 करोड़ रुपए खरीदा।

10. राजीव कुमार : दुनिया की सबसे ठण्डी जगह पर मिशन को अंजाम दे रहा शेखावाटी का बेटा

सीकर के गांव रीणाऊ के राजीव कुमार बीरड़ा अंटाकर्टिका में इन दिनों भारत सरकार के खास मिशन पर हैं। दुनिया की इस सबसे ठण्डी जगह पर राजीव नवम्बर 2017 तक रहेंगे।

11. पंकज नेनीवाल : दसवीं में फेल हुआ, मगर क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा

सीकर के गांव आभावास निवासी पंकज नेनीवाल क्रिकेट की दीवानगी के चलते दसवीं कक्षा में फेल हो गया था, मगर क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। नतीजा यह रहा कि वर्ष 2016 में भारत की (ए) टीम ने इसकी कप्तानी में मैच खेले।

12. मीना शर्मा : शक्ति बनकर उभरी शेखावाटी की यह नारी

चूरू की मीना शर्मा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आठ मार्च को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मीना को यह अवार्ड प्रदान किया।

13. प्रियंका मील : इस बेटी ने छोटे से गांव से तय किया इसरो के वैज्ञानिक तक का सफर

तेलंगाना के इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका मील को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बतौर कम्प्यूटर वैज्ञानिक नियुक्ति का ऑफर मिला। प्रिंयका फतेहपुर की बैजनाथ की ढाणी की रहने वाली हैं।

14. रुखसार खान : भारतीय जल सेना में बनीं असिस्टेंड कमाण्डेंट

रुखसार खान ने 2016 में भारतीय जल सेना में असिस्टेंड कमाण्डेंट के पद पर नियुक्ति पाई। झुंझुनूं के छोटे से गांव जाबासर से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना खास मायने रखता है।

15. तीन बहनें : एक साथ एक ही परीक्षा में तीनों बन गईं व्याख्याता

इन तीन बहनों ने एक साथ एक ही परीक्षा में व्याख्याता बनकर कमाल कर दिखाया। चिड़ावा के वार्ड 25 के बाबूलाल नायक की बेटी सरिता, संगीता व सविता ने यह उपलब्धि हासिल की है।

16. निखिल बाजिया : नीट परीक्षा में देशभर के 8 लाख से ज्यादा छात्रों में पाया तीसरा स्थान

नीट परीक्षा में देशभर के 8 लाख से ज्यादा छात्रों के बीच निखिल बाजिया ने अंचल का नाम रोशन किया। झुंझुनूं निवासी निखिल ने ऑल इंडिया स्तर पर तीसरा स्थान पाया।