दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट को पकड़ा है, जो मासूम बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाता था। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में पुलिस ने सुनील रस्तोगी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। जिसके बाद इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है।

मामले पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि 38 साल के सुनील ने पूछताछ में कबूला है कि उसने पिछले 12 साल के दौरान उसने 500 से ज्यादा बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। साथ ही कहा कि वह बच्चियों को झांसा देकर बुलाता था कि पापा उन्हें बुला रहे हैं, और इसके बाद उन्हें बातों में उलझाकर सुनसान जगह ले जाकर बच्चियों से रेप की वारदात को अंजाम देता था।

The accused paedophile we arrested is Sunil Rastogi,who is a tailor by profession. He is married with children:Omvir Bishnoi,DCP East #Delhi pic.twitter.com/4PBwV4b9eb