बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार ने रविवार नए वर्ष के दिन अपने फैन्स के साथ इस साल आने वाली फिल्मों की कुछ झलक शेयर की हैं। इन फिल्मों के नाम और फोटो के साथ उन्होंने अपने फैन्स से फिल्मों को लेकर उनके विचार भी जानने की कोशिश की है।

Busy summing up the year gone by? It's time to not look back, but look ahead. Here's what my 2017 looks like.Ur thoughts,love & luck needed