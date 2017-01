नई दिल्ली।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नोटबंदी के बाद कैश निकासी से परेशान लोगों राहत दी है। आरबीआई ने शनिवार को एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट बढ़ा दी है। अब एटीएम से एक बार में 10 हजार रुपए निकाल सकते है।

इससे पहले एटीएम से रोज साढ़े चार हजार रुपए निकाल सकते थे। वहीं आरबीआई ने करंट अकाउंट (चालू खातों) से भी पैसे निकालने की सीमा में इजाफा कर दिया है। अब ग्राहक 50 हजार रुपये की जगह सप्ताह में एक लाख रुपये निकाल सकते हैं।

Enhancement of withdrawal limits from ATMs and Current Accountshttps://t.co/LmTgrxNblF